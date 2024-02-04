«Этого не выдержать»: Елена Яковлева о трудностях съемки на морозе

«До этого мы все время снимали большое количество дублей, в том числе и на морозе в Мурманске. На морозе и на ветру слезы текут сами по себе, и невозможно нормально снять крупный план. И вот я представила, где нужно заплакать, режиссер снова попросит меня рыдать 20 дублей подряд, и ужаснулась. Этого не выдержать», - отметила Яковлева.