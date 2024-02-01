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Адам Сэндлер получит премию People's Icon Award

На протяжении десятилетий он заставлял зрителей смеяться, но теперь 57-летнему комику Адаму Сэндлеру оказана особая честь: на 49-й торжественной церемонии вручения премии People's Choice Awards, которая состоится 18 февраля, он станет обладателем звания "Любимая икона в кино" (премия People's Icon Award). Об этом сообщили организаторы мероприятия "Hollywood Reporter".

Адам Сэндлер получит премию People's Icon Award
© Кадр из видео

Ежегодную церемонию в Barker Hangar в Санта-Монике проведет звезда Marvel Симу Лиу.Ранее премия People's Icon Award присуждалась таким звездам, как Дженнифер Лопес, Райан Рейнольдс и Дженнифер Энистон. Также уже известно, что музыкант Ленни Кравиц получит премию Music Icon Award.

Актеры
Райан Рейнольдс
Адам Сэндлер
Ленни Кравиц
Дженнифер Лопес
Дженнифер Энистон