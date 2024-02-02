Сериал с норильскими актерами покажут на всю страну
Актеры из Норильска Артем Федотов и Федор Боровков снялись в сериале «Крутая перемена». Премьера многосерийной картины намечена на 5 февраля, рассказали в пресс-службе канала ТНТ.
«Это очень добрая, светлая и, главное, поучительная история не только для детей, но и для взрослых. Пример того, как люди могут меняться благодаря литературным произведениям и их персонажам. И всё это случается из-за оригинального подхода к учёбе нашего главного героя, который сам должен пройти путь и понять кто он», – прокомментировал режиссер Карен Оганесян.
Артем Федотов известен зрителям по ролям в таких популярных проектах, как «Контакт», «Вампиры средней полосы», «Беспринципные», «Мажор 3», «Склифосовский», «Легенда № 17» – всего он сыграл в кино около 100 персонажей.
Федора Боровкова зрители могут знать, например, по картинам «Метод» и «На дне».
Главную роль в «Крутой перемене» исполнил Никита Ефремов. Среди других известных актеров – Ольга Медынич, Александр Голубков, Евгения Дмитриева, Григорий Дудник. Сериал посвящен молодому амбициозному бизнесмену, чье дело оказалось неудачным, и он вынужден вернуться в родной провинциальный город и работать учителем литературы.