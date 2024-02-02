Сериал с норильскими актерами покажут на всю страну

«Это очень добрая, светлая и, главное, поучительная история не только для детей, но и для взрослых. Пример того, как люди могут меняться благодаря литературным произведениям и их персонажам. И всё это случается из-за оригинального подхода к учёбе нашего главного героя, который сам должен пройти путь и понять кто он», – прокомментировал режиссер Карен Оганесян.