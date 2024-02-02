Панин, Шукшин, Бодров: список актеров, которые умерли во время съемок

В истории отечественного кинематографа происходили трагичные моменты, когда актеры умирали во время съемок проекта. Кто из артистов не успел закончить свой последний фильм?

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Что случилось с Сергеем Бодровым — младшим

Съемочная группа драмы «Связной» погибла в Кармадонском ущелье на Кавказе в 2002 году. Жертвами схода ледника Колка стали 27 человек во главе с режиссером Сергеем Бодровым — младшим.

Пропавших искали несколько месяцев. Предполагалось, что артисты и члены съемочной группы успели спастись в тоннеле. Несмотря на все усилия, никого не нашли ни живыми, ни мертвыми. Они до сих пор считаются пропавшими без вести.

Бодрову, исполнившему роль Данилы Багрова в культовых фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», на момент смерти было 30 лет. Незадолго до трагедии у него родился сын Александр, а дочери Ольге исполнилось четыре года.

Как умер Андрей Панин

Весной 2013 года близились к завершению съемки военной драмы «Гетеры майора Соколова», где главную роль играл звезда сериала «Бригада», фильмов «Бой с тенью», «Жмурки» и многих других Андрей Панин. Когда оставалось снять последнюю серию картины, знаменитого актера нашли мертвым у него дома. Это произошло 6 марта.

Официальной причиной смерти 50-летнего артиста назвали несчастный случай: поскользнулся и ударился головой. Близкие Панина настаивали, что речь идет об убийстве. Следствие шло два года, но доказать насильственную смерть не смогли.

Фильм «Гетеры майора Соколова» решили доснять в память о Панине. Сценарист переписал концовку, а в некоторых сценах покойного актера заменил дублер.

Что произошло с Владиславом Галкиным

Звезду «Дальнобойщиков», «Диверсанта», «В августе 44-го», «Спецназа» и многих других картин Владислава Галкина нашли мертвым 25 февраля 2010 года в съемной квартире в Москве. При первичном внешнем осмотре тела признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Экспертиза показала, что Галкин умер приблизительно за два-три дня до обнаружения тела, а причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность с остановкой сердца. В то же время приемный отец актера Борис Галкин считал, что Владислав был убит, однако расследование эту версию не подтвердило.

Последней работой Галкина стала роль арестанта Коли в мелодраме «Любовь на сене», которая вышла на экраны еще при жизни актера. Однако сериал «Котовский», где артист сыграл легендарного комдива, остался недоделанным. Первую часть — о молодости Котовского — сняли, а после смерти Галкина съемочную группу распустили. На телеэкраны сериал вышел 1 марта 2010 года, когда Владислава уже не было в живых.

Что случилось с Андреем Краско

Актер Андрей Краско скончался 4 июля 2006 года в 48 лет от сердечной недостаточности. Он ушел из жизни во время съемок сериала «Ликвидация» в Одессе. По словам режиссера ленты Сергея Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывода артиста из состояния продолжительной алкогольной интоксикации.

Почти все сцены «Ликвидации» с Краско пересняли. Урсуляк оставил лишь один эпизод, когда убитого Фиму (героя Краско) поднимают и несут в грузовик.

Почему умер Василий Шукшин

Советский режиссер и актер Василий Шукшин ушел из жизни 2 октября 1974 года во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Мертвым его обнаружил близкий друг Георгий Бурков. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Артисту было 45 лет.

Героя Шукшина в «Они сражались за Родину» — бойца Петра Лопахина — озвучивал актер Игорь Ефимов. В нескольких эпизодах ленты Шукшина заменил бывший однокурсник Юрий Соловьев.

У Василия Шукшина остались три дочери от разных браков. Мария Шукшина — известная киноактриса и телеведущая.

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