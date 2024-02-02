Умер знаменитый болливудский актер Садху Мехер
Ушел из жизни Садху Мехер - индийский, в том числе - болливудский актер, также реализовавший себя как режиссер, сценарист и продюсер.
Мехер, снимавшийся с 1960-х годов, - лауреат национальной кинопремии 1975 года за лучшую мужскую роль (драма "Росток") и правительственной награды Индии в 2017-м.
Артист умер 2 февраля на 85-м году жизни, передает канал Kalinga, в своем доме в Мумбаи. Причина не называется.
В фильмографии актера - картины "Конец ночи", "Королевская охота", "Убежище для птиц", "30 дней", "Смертельный путь", другие.