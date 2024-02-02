Умер знаменитый болливудский актер Садху Мехер

Ушел из жизни Садху Мехер - индийский, в том числе - болливудский актер, также реализовавший себя как режиссер, сценарист и продюсер.

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Мехер, снимавшийся с 1960-х годов, - лауреат национальной кинопремии 1975 года за лучшую мужскую роль (драма "Росток") и правительственной награды Индии в 2017-м.

Артист умер 2 февраля на 85-м году жизни, передает канал Kalinga, в своем доме в Мумбаи. Причина не называется.