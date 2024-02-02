Актриса и звезда «Уральских пельменей» прописалась в Москве

Актриса, бывшая участница КВН и звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Ксения Корнева рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что зарегистрировалась в московской квартире.

Ранее участница юмористического шоу рассказала, как во время участия в КВН вместе с коллегами по команде жила в плохих условиях в Москве. Актриса вместе с друзьями не могла позволить себе качественное жилье и арендовала в столице квартиру, где была только комната и кухня. По словам артистки, в одной комнате тогда спали семь человек.