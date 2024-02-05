10 лет спустя! Кэмерон Диас вернулась в кино

Сногсшибательная Кэмерон Диас после десяти лет отдыха возвращается в кино. В каком фильме поклонники увидят знаменитую блондинку и как скоро это случится?

© Кадр из фильма "Другая женщина"

Голливудская кинодива Кэмерон Диас совсем скоро вернется на большие экраны. Актриса ушла из профессии около десяти лет назад, чтобы посвятить время семье. Напомним, что последний фильм с ее участие «Другая женщина» вышел аж в 2014 году. Однако в итоге она все же решила вернуться к работе.

Новая картина с говорящим названием «Снова в деле», в которой звездная блондинка сыграла главную роль, выходит в текущем году. Об этом стало известно благодаря опубликованным кадрам фильма на стриминговой платформе Netflix.