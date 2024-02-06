Скончался звезда сериала «Глухарь» Александр Симонец

Стало известно о скоропостижной смерти Александра Симонца. 62-летний актер скончался на своей родине, в Благовещенске, от сердечной недостаточности.

«У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец ", — заявили его коллеги.

Всю жизнь актер посвятил себя кино и театру. В 1982 году окончил Цирковое училище в Москве, в 1984 году — высшее театральное училище им. Щукина. На его счету 16 киноработ.