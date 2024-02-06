Умер знаменитый английский актер Йен Лавендер

Стало известно о смерти Йена Лавендера, английского актера театра, кино, сериалов и "мыльных опер", в портфолио которого свыше ста пунктов.

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На родине артист в первую очередь известен по роли рядового Пайка из классической комедийной франшизы "Папочкина армия". Лавендер до этого момента оставался последним из живых участников оригинального каста ситкома.

Сообщения о смерти Йена Лавендера появились 5 февраля. Он скончался ровно за две недели до своего 78-летия.

"Это действительно конец эпохи", - отмечено некрологами в островных СМИ.

Первым про печальное событие сообщил модератор официального аккаунта Dad's Army в Сети.

Лавендер получил образование в технической колледже и в бристольской Театральной школе "Олд Вик". Как актер дебютировал на сцене. На экране - с 1968-го: "Омнибус", "Исповедь поп-исполнителя", "Приключения водителя такси", "Не сейчас, товарищ", "Приключения частного детектива", "Да, господин министр", "мыльная опера" "жители Ист-Энда", где он на протяжении 245 эпизодов играл Дерека.