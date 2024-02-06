В 27 лет умер актер из сериала «‎Вертинский»‎ Кирилл Тутурин

"Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Кирилл Турутин. Кирилл только недавно стал частью команды. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе", - сообщили в пресс-службе учреждения культуры.