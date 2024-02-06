В 27 лет умер актер из сериала «Вертинский» Кирилл Тутурин
На 28-м году жизни не стало российского актера театра и ТВ Кирилла Тутурина.
Кирилл родился в 1996 году. В 2020-м году окончил актерский курс Российского государственного института сценических искусств, затем - МИР, Мастерскую индивидуальной режиссуры.
В 2021-м дебютировал на экране - в сериале "Вертинский", снялся в детективной мелодраме "Детдомовка", сыграл "Отто" в "Седьмой симфонии" - с Гуськовым, Боярской, Трибунцевым.
Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, где играл в спектаклях "Пиноккио. Лес", "Пиноккио. Театр" и "Служанки", участвовал в концертах театра.
"Произошло непоправимое - от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер Кирилл Турутин. Кирилл только недавно стал частью команды. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе", - сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Причина смерти не названа.