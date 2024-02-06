«Тайны следствия», Богомолов, отчаяние: как живет актер Александр Новиков

Заслуженный артист России Александр Новиков прославился благодаря роли оперуполномоченного Федора Курочкина в сериале «Тайны следствия». Как складывается карьера и жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

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Чем известен Александр Новиков

Александр Новиков родился в Ленинграде в 1969 году. В 1990-м он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и был принят в труппу театра Ленсовета.

За время игры на сцене актер успел поучаствовать в создании таких спектаклей, как «Завтра была война», «Гамлет», «Мавр» и «Утиная охота». В кино артист дебютировал в 1990 году в картине «Царская охота». Несмотря на регулярные съемки в фильмах, артист обрел известность спустя 11 лет после дебюта ленты «Тайны следствия».

В фильмографии Новикова также значатся фильмы «Сказ про Федота-стрельца», «Улицы разбитых фонарей — 4», «Гаишники», «Агент особого назначения — 3», «ППС-2», «Один день, одна ночь» и другие.

Чем сейчас занимается Александр Новиков

Артист служит в театре имени Ленсовета. В 54 года Александр Новиков задействован в 12 постановках культурного учреждения, также он гастролирует по российским городам со спектаклем «Дон Кихот».

В декабре прошлого года на экраны вышел 23-й сезон телесериала «Тайны следствия» с Новиковым. В январе с артистом состоялась премьера сериала «Политех».

Как Новиков относится к Богомолову

Александр Новиков исполнил роль Порфирия Петровича в спектакле «Преступление и наказание» режиссера Константина Богомолова, которого часто критикуют за неординарный подход к постановкам. Однако у артиста остались хорошие впечатления от работы с ним.

«Константин Юрьевич этого не знает, но он возник в моей актерской судьбе в момент чудовищного отчаяния, как раз из театра ушел Юрий Бутусов, и я оказался перед какой-то черной стеной», — признался актер.

При этом Новиков отметил, что у Богомолова нестандартный подход к работе над пьесой. По словам артиста, они с коллегами приступили к полноценной репетиции спектакля только за четыре дня до премьеры.

«Он репетировался очень коротко, в районе полутора месяцев. И когда через три недели я понял, что мы не встаем, а сидим за столом и читаем, у меня случился практически припадок — а когда же все будет? С этим вопросом я, конечно, обратился к мастеру: „Премьера через пару недель, мы будем вставать?“ Его ответ был таков: „Занимайся текстом“», — рассказал артист Smart Power Journal.

Что известно о личной жизни Александра Новикова

Актер предпочитает не афишировать подробности личной жизни. По информации из открытых источников, у него есть жена, и он воспитывает дочь.

Александр Новиков также отказывается вести социальные сети. По мнению артиста, публиковать в общем доступе личные снимки — «пошло».