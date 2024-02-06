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Фелисити Хаффман объяснила, почему больше не будет играть трансгендеров

В 2005 году свет увидел фильм «Трансамерика», в котором Фелисити Хаффман сыграла главную роль. Эта работа принесла звезде «Отчаянных домохозяек» премию «Золотой глобус».

Фелисити Хаффман объяснила, почему больше не будет играть трансгендеров
© Кадр из фильма «Трансамерика», 2005

Однако вновь сыграть трансгендера артистка бы не согласилась. Об этом сообщает The Guardian.

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«В качестве оправдания могу сказать, что у меня в организме не осталось эстрогена», — пошутила артистка.

Кинодива добавила, что неравенство существовало давно. Однако нынешняя ситуация, как она надеется, изменит все лучшему. Возможно, в будущем люди смогут играть кого угодно.

Ранее «Рамблер» писал о том, что Шеннен Доэрти пролила свет на конфликт с Алисой Милано.

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