Фелисити Хаффман объяснила, почему больше не будет играть трансгендеров
В 2005 году свет увидел фильм «Трансамерика», в котором Фелисити Хаффман сыграла главную роль. Эта работа принесла звезде «Отчаянных домохозяек» премию «Золотой глобус».
Однако вновь сыграть трансгендера артистка бы не согласилась. Об этом сообщает The Guardian.
«В качестве оправдания могу сказать, что у меня в организме не осталось эстрогена», — пошутила артистка.
Кинодива добавила, что неравенство существовало давно. Однако нынешняя ситуация, как она надеется, изменит все лучшему. Возможно, в будущем люди смогут играть кого угодно.
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