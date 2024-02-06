Фелисити Хаффман объяснила, почему больше не будет играть трансгендеров

В 2005 году свет увидел фильм «Трансамерика», в котором Фелисити Хаффман сыграла главную роль. Эта работа принесла звезде «Отчаянных домохозяек» премию «Золотой глобус».

© Кадр из фильма «Трансамерика», 2005

Однако вновь сыграть трансгендера артистка бы не согласилась. Об этом сообщает The Guardian.

«В качестве оправдания могу сказать, что у меня в организме не осталось эстрогена», — пошутила артистка.

Кинодива добавила, что неравенство существовало давно. Однако нынешняя ситуация, как она надеется, изменит все лучшему. Возможно, в будущем люди смогут играть кого угодно.