Как актер Рональд Рейган стал президентом США

Рональд Рейган, бывший актер кино и телевидения, два неспокойных срока занимавший пост губернатора Калифорнии, казался маловероятным кандидатом на пост президента. Ему удалось расширить ряды Республиканской партии, возродить оптимизм в стране и, используя свои впечатляющие навыки актера и коммуникатора, направить Соединенные Штаты в консервативное русло. Он стал одним из самых значимых президентов за последние полвека.

© Кадр из фильма «Кнут Рокне — настоящий американец»

В 2024 году исполняется 113 лет со дня рождения Рональда Рейгана. «Рамблер» рассказывает о том, как знаменитый актер стал важнейшей фигурой в мировой политике.

Рональд Уилсон Рейган родился 6 февраля 1911 года в Тампико, штат Иллинойс, в семье Эдварда «Джека» Рейгана, продавца обуви, и Нэлл Уилсон Рейган. Семья жила в квартире, где не было ни сантехники, ни водоснабжения, и которая располагалась на главной улице маленького городка. В детстве отец Рейгана прозвал его Голландцем, сказав, что он похож на «маленького толстого голландца».

В раннем детстве Рейгана его семья постоянно переезжала из-за работы отца. В 1928 году Рейган окончил среднюю школу города Диксон, где он был спортсменом, президентом студенческого совета и играл в школьных спектаклях. Во время летних каникул он работал спасателем.

Рейган поступил в колледж Эврика в Иллинойсе, где играл в футбол, занимался легкой атлетикой, был капитаном команды по плаванию, занимал пост президента студенческого совета и участвовал в театральных постановках. После окончания колледжа в 1932 году он нашел работу спортивного радиоведущего в Айове.

В 1937 году, находясь в Южной Калифорнии для освещения весенних сборов команды «Чикаго Кабс», Рональд Рейган прошел пробы для киностудии Warner Brothers. Студия подписала с ним контракт, и в том же году он дебютировал в кино в фильме «Любовь в прямом эфире», сыграв репортера радионовостей.

В течение следующих трех десятилетий он снялся более чем в 50 фильмах. Среди его самых известных ролей — роль звезды футбола Джорджа Гиппа в биографическом фильме 1940 года «Кнут Рокне — настоящий американец». Еще одну заметную роль он исполнил в 1942 году в фильме «Кингс Роу», где Рейган изобразил жертву несчастного случая, которая, очнувшись, обнаруживает, что ее ноги ампутированы, и восклицает: «А где же остальная часть меня?». Рейган использовал эту фразу в качестве названия своей автобиографии 1965 года

В молодые годы Рональд Рейган был членом Демократической партии и выступал за кандидатов-демократов, однако со временем его взгляды стали более консервативными, и в начале 1960-х годов он официально стал республиканцем.

В 1964 году Рейган попал в центр национального политического внимания, выступив с хорошо принятой телеречью в поддержку кандидата в президенты от Республиканской партии Барри Голдуотера, видного консерватора. Два года спустя, в своей первой гонке за государственную должность, Рейган победил демократа Эдмунда «Пэта» Брауна-старшего, набрав почти 1 миллион голосов, и занял пост губернатора Калифорнии. Рейган был переизбран на второй срок в 1970 году.