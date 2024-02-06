Умерла актриса из "Мухтара" Елена Сафронова

6 февраля ушла из жизни советская и белорусская актриса театра и ТВ Елена Сафронова.

© Российская газета

Елена Ивановна Сафронова родилась в 1952 году. В 1974-м окончила Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1981 года служила в Бобруйском театре драмы и комедии.

На экране - с 2011 года. Сыграла в сериалах "Семейный детектив", "Мухтар. Новый след", российско-украино-белорусском проекте "Охота на гауляйтера" в 2012-м.

"Ушла из жизни Елена Сафронова, артист драмы - ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела", - сказано в некрологе на сайте ее театра.

Отмечено, что за те более четырех десятков лет, которые она отдала театру, Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене.

Прощание с Еленой Сафроновой состоится в театре в четверг, 8 февраля, - в фойе.