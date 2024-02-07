Умер актер из «Рокки» и «Терминатора» Мики Гилберт

Ушел из жизни Мики Гилберт, легенда Голливуда, актер, каскадер и постановщик трюков, патриарх династии трюкачей.

© 0Российская Газета

Родерик Майкл "Мики" Гилберт родился в 1936-м в Лос-Анджелесе и зашел в бизнес еще в 1950-х. Его фильмография с разных позиций переваливает за 150 отметок.

В 1962-м Гилберт женился на Ивонн, дочери Джо Иригойена, одного из самых востребованных каскадеров классического Голливуда, снявшегося в трех сотнях проектов. Их с Ивонн трое сыновей стали каскадерами. Как и их пятеро внуков.