Умер актер из «Рокки» и «Терминатора» Мики Гилберт
Ушел из жизни Мики Гилберт, легенда Голливуда, актер, каскадер и постановщик трюков, патриарх династии трюкачей.
Родерик Майкл "Мики" Гилберт родился в 1936-м в Лос-Анджелесе и зашел в бизнес еще в 1950-х. Его фильмография с разных позиций переваливает за 150 отметок.
Мики был дублером первейших звезд Голливуда в десятках классических проектов, принимал участие в создании франшиз "Рокки", "Терминатор", "Кошмар на улице Вязов", "Чокнутый профессор", работал в "Братьях Блюз", "Дикой банде", ленте "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид". Плюс - "Заклинатель лошадей", "Мой любимый марсианин", "Последний из могикан" 1992-го, "Бартон Финк", "Болотная тварь" 1982-го, "Мир Дикого Запада" 1973-го, "Колчак: Ночной охотник".
В 1962-м Гилберт женился на Ивонн, дочери Джо Иригойена, одного из самых востребованных каскадеров классического Голливуда, снявшегося в трех сотнях проектов. Их с Ивонн трое сыновей стали каскадерами. Как и их пятеро внуков.
Джо Иригойен умер 10 января 19987 года в возрасте 87 лет, Мики Гилберт - 5 февраля в своем доме в Калифорнии также в возрасте 87 лет. Как сообщил СМИ его старший сын Тим Гилберт, "в силу естественных причин".