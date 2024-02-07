В 55 лет ушел из жизни актер Ахмед Рубель
Вечером 7 февраля на 56-м году жизни скончался актер театра, кино и ТВ Ахмед Реза Рубель.
О смерти артиста рассказал СМИ режиссер Нурул Алам Атик. Постановщик отметил, что Рубель должен был прибыть на спецпоказ их совместной ленты в одном из мультиплексов в Дакке, но сделать этого не смог - по причине своей кончины. Обстоятельства которой не названа.
Ахмед Рубель родился в 1968 году. Артистическую карьеру начал в составе труппы Dhaka Theater. Снимался с 1990-х, после нескольких кинолент практически целиком переключившись на сериалы и "мыльные оперы".
Снимался как у бангладешских, так и у индийских режиссеров. В 2004-м получил национальную кинопремию в номинации "Лучший актер: выбор критиков".
Лента Атика 2023 года "Аромат греха" стала для актера последней. По ее сюжету богатый старый владелец похоронного бизнеса "покупает" себе молодую жену. И всё кончатся трагически жестоко - "из-за различия культур и неоправданных ожиданий".