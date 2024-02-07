Звезда «Ходячих мертвецов» Саманта Мортон будет удостоена стипендии BAFTA

Известная британская актриса Саманта Мортон станет обладательницей премии BAFTA Fellowship, присуждающаяся людям за исключительный вклад в развитие киноиндустрии. Эта награда считается самой престижной среди других премий Британской академии кино и телевизионных искусств, сообщает Variety.

Помимо BAFTA, в послужном списке Саманты Мортон премия BIFA за роль в фильме «Под кожей», две номинации на «Оскар» за «Сладкий и Гадкий» Вуди Аллена и «В Америке» Джима Шеридана, а также премия «Золотой глобус» и номинация «Эмми».