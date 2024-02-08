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Кингсли Бен-Адиру было легко переключаться между ролями Кена в «Барби» и Боба Марли

Актёр Кингсли Бен-Адир в недавнем интервью рассказал, как он одновременно работал над фильмами «Барби» и лентой про Боба Марли.

Кингсли Бен-Адиру было легко переключаться между ролями Кена в «Барби» и Боба Марли
© Championat.com

Артист подчеркнул, что во время работы над фильмом про Боба Марли у него был стресс. Актёру потребовалось время, чтобы успокоиться и начать работу.

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«Хотите честный ответ? Я чувствовал стресс. Я хотел всё изменить. Я дёргал себя за волосы и всё портил. Мне нужно было время, чтобы успокоиться»

Журналист Variety узнал у Бен-Адира, как он справлялся с ролью Кена и Боба Марли. Журналист также уточнил, было ли актёру тяжело менять образы, которые кардинально отличаются друг от друга.

«Нет, нет-нет. Когда работы слишком много, мне это нравится. Я как бы впадаю в безумие и запускается рабочий процесс»

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