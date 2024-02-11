«Я уже совсем ничего не хотела»: где сейчас Алиса Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих продолжает сниматься в кино, несмотря на внушительный послужной список и длительную карьеру. В чем секрет ее творческого долголетия, какой последний фильм с ней вышел и что известно о ее семье?

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Почему Фрейндлих уходит из кино

Актер Антон Табаков считает, что секрет долголетия Фрейндлих заключается в таланте и любви к близким. Артист добавил, что легенда советского кино и его отец Олег Табаков всегда симпатизировали друг другу, хотя и не очень дружили.

«Я считаю, что секрет долголетия в таланте, любви к своим близким. С Олегом Табаковым, моим отцом, они не сказать, что очень дружили, но всегда симпатизировали друг другу», — рассказал Табаков.

Как Фрейндлих отнеслась к СВО

После начала российской спецоперации на Украине артистка заявила, что не уедет из России. В YouTube-шоу «Белый шум» Фрейндлих рассказала, что работает со словом, которое является ее основным инструментом. По мнению актрисы, реализовываться в профессии она может только будучи погружённой в русскую среду.

Говоря об уехавших звездах, Фрейндлих отмечала, что знаменитости перебрались за границу из-за неуверенности в своем будущем. Актриса сравнивала происходящее в стране с ремонтом в квартире: пока он идет, все недовольны, но когда все заканчивается, хочется снова жить в этом помещении и создавать уют, для чего приходится много трудиться.

«Люди страшатся не столько того, что завтра не будет хамона, пармезана и других мелочей, без которых человек может прожить нормально, а того, что в мире назревают конфликты и положительная энергия в них окажется в меньшей силе, чем отрицательная», — заявила актриса в интервью aif.ru.

В каком фильме сыграла Фрейндлих

В апреле 2022 года состоялась премьера семейной комедии «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова. Актриса, которая приходится шоураннеру родной бабушкой, играет мать 38-летнего мэра небольшого провинциального города Бориса Литвина. Сюжет картины строится вокруг попыток родителей перевоспитать сына, погрязшего в коррупции.

«Я должна поблагодарить молодого режиссера за то, что он как-то умудрился снять лет двадцать с моего трудового горба и заставил меня, когда я уже совсем ничего не хотела — ни сниматься, ни играть в театре, уже сил никаких не было — вдруг он заставил взять меня на два месяца эту серьезную вахту: и в мороз, в любую непогоду мы снимали, снимали, в промежутках я играла спектакли», — рассказывала Фрейндлих.

В 2016 году артистка появилась в образе строгой преподавательницы Галины Михайловны Белецкой в фильме «Большой». Фрагменты с участием Фрейндлих до сих пор распространяются и широко обсуждаются в Сети.

Что известно о семье Фрейндлих

У актрисы в браке с режиссером и актером Игорем Владимировым родилась девочка Варвара. Когда дочь выросла, она вышла замуж и родила двоих детей: Анну и Никиту. Сын впоследствии пошел по стопам знаменитой бабушки и стал продюсером театра и кино.

«Могу сказать, что я не проводила со своей дочерью достаточное количество времени, потому что всегда много и жадно работала. Мне кажется, важен наглядный пример самих родителей и внутренний семейный кодекс. Если ребенок видит, что родители трудятся на благо, то он понимает, что без работы не может быть достигнут какой-либо результат», — делилась педагогическим секретом Фрейндлих в разговоре с Woman.ru.