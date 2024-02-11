«Правильно делает!». Вдовиченков поддержал скандального Кологривого

Актер сериала «Слово пацана. Кровь и асфальт» Никита Кологривый в последнее время привлекает внимание к своей персоне не столько интересными работами в театре или в кино, сколько скандальными нападками на своих коллег по цеху. Многие артисты осуждают молодого человека за резкие слова, однако есть те, кто заступается за него.

Актер Владимир Вдовиченков решил поддержать Кологривого. Он признался, что давно знаком с молодым человеком и высоко оценивает его актерский талант.

— Он такой, что если его несет — ничем не остановишь. Не надо обижаться. Он троллит вас всех, и правильно делает! Чтобы не расслаблялись! Но он адекватный человек и все понимает. Никита действительно готов отдаться ради роли, хоть умереть! — сказал Вдовиченков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Недавно эфир шоу «Закрытый показ» с телеведущим Александром Гордоном и актером Никитой Кологривым закончился скандалом. Молодой артист в первые минуты передачи вступил с ведущим в конфликт.

Никита Кологривый за последнее время несколько раз обрушивался с критикой на коллег по цеху: досталось Саше Бортич, Даниле Козловскому, Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову. Это не прошло мимо внимания Филиппа Янковского, который шутливо прокомментировал слова артиста и вызвал тем самым одобрительные аплодисменты у публики.