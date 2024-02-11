$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Сильвестр Сталлоне: следующим исполнить роль Рэмбо должен Райан Гослинг

Недавно легендарный актёр Сильвестр Сталлоне («Рокки», «Неудержимые») принял участие в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном». В ходе разговора с ведущим он заявил, что следующим исполнителем роли Рэмбо должен стать Райан Гослинг («Драйв», «Барби»).

Сталлоне: следующим исполнить роль Рэмбо должен Райан Гослинг
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Права на видео принадлежат Jimmy Fallon.

Я бы точно сказал ему «да», но не знаю, возможно кто-то возразит мне со словами «Эй, он слишком красив, чтобы быть Рэмбо!».

Премьера фильма «Рэмбо: Первая кровь» состоялась в далёком 1982 году. Картина снята по мотивам одноимённого романа Дэвида Моррелла. Главным героем выступает Джон Рэмбо — ветеран Вьетнамской войны. Кресло режиссёра ленты занял Тед Котчефф («Стрелок», «Уикенд у Берни»).

Актеры
Неудержимые
Неудержимый
Стрелок
Дэвид Моррелл
Тед Котчефф
Джимми Фэллон
Сильвестр Сталлоне
Райан Гослинг
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости