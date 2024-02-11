Звезда сериала «Содержанки» призналась, что страдала от РПП

Звезда сериала «Содержанки» Ангелина Пахомова призналась, что боролась с расстройством пищевого поведения. 25-летняя актриса вспомнила о непростом периоде в жизни.

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По словам артистки, проблемы с весом у нее начались после переезда в Москву. В столице 16-летняя Ангелина училась в театральной школе Олега Табакова. Новый ритм жизни негативно сказался на внешности девушки: стресс она активно заедала, из-за чего за два месяца поправилась с 45 килограммов до 62.

Перемены во внешности заметили и окружающие. На учебе Пахомова стала слышать ехидные замечания по поводу веса и поняла, что пора худеть. Результата юная актриса хотела добиться быстро, поэтому сделала выбор не в пользу спорта и здорового питания.

«Тогда я почти перестала есть, начала падать в обмороки, но добилась своего: похудела, сумела побороть свою зажатость и стеснительность», — рассказала Ангелина.

Расплатой за впечатляющий результат стало расстройство пищевого поведения. В результате артистке пришлось обращаться к психотерапевту, чтобы побороть недуг. Специалист помог девушке поднять самооценку и научиться любить собственное тело.