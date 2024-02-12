Сколько раз Александр Абдулов едва не погиб

Говорят, что смерть не обмануть. И действительно, избежать ее не удается никому. Хотя некоторым счастливчикам удается отсрочить неизбежный финал.

Вот, например, актер Александр Абдулов на протяжении 54 лет своей жизни неоднократно находился «под прицелом».

Шрам на переносице

Все, наверное, замечали небольшой шрам на переносице актера. Это след опасных детских игр «в ножички». В 2002 году Абдулов рассказал об одном случае, который едва не оборвал его жизнь. Ребятами во дворе они любили метать ножики в деревянные стены сараев. Юный Саша вытаскивал нож из стены после очередного броска. В этот момент ему и прилетело: «Еще бы какой-то миллиметр, и меня бы уже не стало».

Неразделенная любовь

Второй случай, когда актер и смерть разминулись, произошел в студенческие годы. Абдулов был влюблен в одногруппницу, которая не ответила ему взаимностью, выбрав другого сокурсника. В отчаянии Александр заперся в своей комнате в общежитии и вскрыл себе вены. Будущего актера спас сосед, который вернулся домой раньше обычного, выбил дверь и вызвал скорую. Подоспевшие врачи успели откачать парня.

«Пункт назначения»

В 1978 году с Абдуловым приключился случай, аналогичный сюжету известного фильма. Актер должен был лететь в Ленинград на съемки «12 стульев». Но перед самой посадкой по неизвестным причинам часть пассажиров — актеров и съемочную группу — пересадили на другой борт. Спустя несколько дней Абдулов узнал, что самолет, которым он должен был лететь, потерпел крушение на взлете.

Не доставайся никому…

Настоящая известность пришла к Абдулову после выхода фильма «Обыкновенное чудо». Тогда его пригласили сыграть в мюзикле «Юнона и Авось». После одного из выступлений Александр шел к машине и был атакован одной из неадекватных поклонниц, которая со словами: «Не доставайся же ты никому!» плеснула в актера кислотой. Абдулову чудом удалось увернуться.

А еще актер как-то рассказывал, что однажды на него напал маньяк с топором. Опять же тогда помогла реакция и гибкость — Абдулов отделался легкими травмами. Также был случай, когда он чуть не утонул в севастопольском гроте.