Чем сейчас занимается Наталия Вдовина и снимается ли в сериалах

Народная артистка России Наталия Вдовина известна многолетней работой в театре «Сатирикон» и по ролям в сериалах «Исаев» и «Ласточкино гнездо».

© Кадр из сериала "Ваша честь"

Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталия Вдовина

Вдовина родилась в крымском городе Белогорске в январе 1969 года. Школу она окончила в Симферополе, после чего переехала в Москву и поступила в театральное училище имени Щепкина.

Получив диплом о высшем образовании, Вдовина по распределению попала в «Сатирикон» и с успехом дебютировала на сцене театра в спектакле «Великолепный рогоносец». Позднее она также играла в постановках «Ромео и Джульетта», «Трехгрошовая опера» и других.

В 1994 году Наталия Вдовина получила премию «Хрустальная Турандот», в 2001-м — театральную премию «Чайка». Также актриса является лауреатом премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.

В кино артистка дебютировала в 1995 году в фильме «Летние люди». Затем она снималась в лентах «Возвращение», «Мымра», «Ваша честь», «Пробуждение» и других. На настоящий момент в фильмографии артистки более 60 работ.

Что известно о личной жизни Наталии Вдовиной

Наталия Вдовина была один раз замужем. С супругом она познакомилась, учась на 4-м курсе Щепкинского училища, когда он помог ей пройти на премьеру спектакля по своему служебному удостоверению. В этих отношениях актриса родила дочь Майю, однако спустя 10 лет брака супруги развелись. Наследница артистки окончила университет в Лондоне, получив специальность «инвестирование и кризисный менеджмент».

У актрисы также есть сын Роман. С отцом ребенка Вдовина не состояла в официальном браке, но мужчина участвует в воспитании ребенка. Состоит ли сейчас артистка в отношениях, неизвестно.

«Если бы у меня не было сына, я бы все время находилась в вопросах относительно моих браков и отношений с мужчинами: „Почему так? Почему?“ А когда у меня родился сын, я поняла, что мы действительно две разные планеты. Это правда! Мальчик и девочка — это два разных существа», — делилась актриса.

Чем сейчас занимается Наталия Вдовина

Вдовина является актрисой театра «Сатирикон», а также играет на сцене театра имени Моссовета в качестве приглашенной артистки.

Она также продолжает сниматься в кино. В прошлом году актриса снялась для фильма «Домовой», а в январе 2024 года состоялась премьера сериала «Золотое дно», где Наталия Вдовина сыграла одну из главных ролей.

Несмотря на работу в театре и регулярные съемки в кино, Наталия Вдовина не считает себя популярной артисткой. По мнению актрисы, чтобы повысить уровень узнаваемости, необходимо участвовать в телешоу, однако ей это неинтересно.

«У меня нет того уровня популярности, как, например, у Константина Хабенского, Ренаты Литвиновой или Ивана Урганта. Я скромная в этом смысле. Чтобы „разорвали“, нужно быть ух каким артистом. А может быть, надо просто быть узнаваемым. Участвовать в шоу-проектах, поддерживать звездный статус, вступать во взаимоотношения со зрителем, дарить ответную любовь», — рассказывала она.

Читайте также:

Чем сейчас занят звезда сериалов «Метод» и «Угрюм-река» Виталий Кищенко

Депрессия, операция, театр: где сейчас звезда Comedy Woman Мария Кравченко