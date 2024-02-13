Шеннен Доэрти рассказала, как онкология повлияла на ее работу

Шеннен Доэрти открыто рассказала о том, как узнала о своем диагнозе в 2015 году, и как это повлияло на съемки в фильме ужасов "Бетани". Ее слова передает издание People.

© Кадр из фильма "Бетани"

В одном из эпизодов своего подкаста, актриса рассказала, что узнала о своем диагнозе всего за неделю или две до начала съемок.

Напомним, Доэрти сообщила в 2015 году, что у нее диагностирован рак груди, который вступил в ремиссию в 2017 году, но вновь вернулся в 2020 году, сразу на четвертой стадии.

Принявший участие в подкасте звезды режиссер и сценарист Джеймс Каллен Брессак, который снял "Бетани", вспомнил разговор с Доэрти в начале съемочного процесса:

«Ты позвонила мне, когда только начала принимать лекарства, и сказала: "Я не уверена, что смогу это сделать". Я заверил тебя: "Если ты не сможешь справиться, мы найдем решение, но я верю, что отвлечься работой будет полезно"».

Также он отметил, что на площадке актриса отдавала буквально все свои силы.

Шеннен в ответ вспомнила одну из сцен картины, в которой ей нужно было смотреться в зеркало и касаться лица. Это далось ей особенно сложно. Тогда актриса чувствовала, что постоянно забывает свои реплики, что было редкостью для человека, известного своей безупречной памятью. Свою лепту внесли и лекарственные препараты, которые оказывали негативное влияние на ее речь.

«Мои мысли были заняты раком – что это значит для меня и что теперь будет – и вдруг я столкнулась с этим монологом», - поделилась она.

Брессак вспомнил, что во время съемок того эпизода, звезда предложила убрать все реплики и передать эмоции одним лишь взглядом.

«И ты это сделала. Ты посмотрела в зеркало, слезы налились, а ты не произнесла ни слова. Все было видно в твоем выражении», – подчеркнул режиссер.

Доэрти согласилась и призналась, что особенно гордится этим моментом в своей актерской карьере. Ведь, по ее мнению, передать мысль, не используя слов, – это особый навык.