Умерла актриса Ребека д'Вивар

Ушла из жизни еще одна актриса "золотого века" мексиканского кинематографа - артистка, известная как Ребека д'Вивар.

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Пик ее карьеры пришелся на 1960-1970 годы: "Испытание", "Предводитель", "Четыре девицы и один мачо". На экране Ребека работала с ведущими актерами страны тех лет.

Ребека Винсенте Медиан Ромо родилась в 1925 году. Скончалась, как пишет PorEsto! - со ссылкой на источник из ее окружения - 7 февраля, в родном Мехико.

Издание отметило, что смерть актрисы, по всей видимости, наступила в силу естественных причин - из-за преклонного возраста. Но официальных заявлений от ее семьи об этом нет.