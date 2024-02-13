Умерла турецкая актриса Фюрузан

11 февраля в родном Стамбуле скончалась артистка, известная как Фюрузан. Настоящее имя - Ферузе Черчи.

Фюрузан - актриса, режиссер и сценаристка, в первую очередь известная как писательница. Родилась в 1932 году. Карьеру в шоу-бизнесе начала как актриса вскоре после выпуска из общеобразовательной школы - образование она не могла продолжить из-за безденежья.

Писала с середины 1950-х, дебютный рассказ опубликован в 1956-м. Основная тематика произведений - социальная. Их переводили на английский, испанский, итальянский, немецкий, французский языки. Лауреат национальной литпремии 1972 года.

В 1990-м вышел фильм "Мои кинотеатры", где Фюрузан выступила сценаристкой и сорежиссером. Главную женскую роль в драме сыграла Хюлья Авшар. Лента стала победителем МКФ Фаджр в Тегеране на следующий год.

Была замужем за карикатуристом Турханом Сельчуком. У пары родилась дочь Аслы.