Петр Гланц объяснил, почему решил вернуться к озвучке Дэдпула

Известный актёр дубляжа и диктор Пётр Гланц рассказал, как принял решение озвучивать «Дэдпула 3» в версии студии Red Head Sound.

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В обращении к зрителям Гланц отметил, что для него главное — «предоставить самый лучший контент, который только возможно», поэтому он выбрал работать вместе с актёрами, которые озвучивали прошлые фильмы серии.

«Разные студии в последнее время обращались с предложением записать Дэдпула у них, и в итоге только Red Head Sound пошла на эти условия и собрала основной каст»

По словам Гланца, к своим ролям для озвучки Red Head Sound вернутся Александр Рахленко (Росомаха), Максим Ковалевский (Колосс) и Руслан Габидуллин (Хорёк). Кроме того, переводом займётся Татьяна Омельченко.

«Самое главное — человек, который лучше всех знает мир Дэдпула. Она переводила первый, второй… 2,5 фильма — а значит, качество перевода будет на соответствующем уровне»