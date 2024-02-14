Николай Еременко-младший: секс-символ и супергерой советского кино

Николай Ерёменко-младший – секс-символ советского кино и звезда первого в СССР боевика. Женщины сходили от него с ума, и частная жизнь актера была очень бурной: две семьи одновременно, внебрачная дочь, молодая любовница и толпы поклонниц.

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В честь 75-летия со дня рождения актера раскрываем малоизвестные факты его биографии: о неудачах в творчестве, звездной семье и любовном треугольнике. Смотрите выпуск программы «Наше кино. Неувядающие», посвященный юбилею артиста, 13 февраля после полуночи и 18 февраля в 8:50 на телеканале «МИР».

«Спартанское воспитание» и детство за кулисами

Николай Николаевич Ерёменко родился 14 февраля 1949 г. в Витебске в творческой семье. Его родители – актриса театра, народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова и актер театра и кино, народный артист СССР Николай Ерёменко-старший.

Отец Николая прошел Великую Отечественную войну и концлагерь, что сильно повлияло на его характер. Ерёменко-старший был суровым человеком и воспитывал сына в строгости. Маленький Коля даже радовался, что родители часто уезжают на гастроли.

Николай рос буквально за кулисами театра. Один раз ребенок заигрался и вышел на сцену прямо во время спектакля. Там он перед публикой попросил маму (Галину Орлову, которая играла роль) застегнуть ему брюки. Спектакль был сорван, а по Витебску еще долго не утихали разговоры об этой забавной истории.

Николай с детства знал, что будет актером, ведь вся его жизнь была связана с театром и кино. Уже в 12 лет он дебютировал в небольшом в фильме о правилах дорожного движения по заказу ГАИ. После школы Николай поступил во ВГИК, где учился в мастерской С. А. Герасимова. К слову, поступил он туда не сразу – в первый раз опоздал на вступительные экзамены. Но Ерёменко-старший, который играл главную роль в фильме Герасимова «Люди и звери», помог сыну получить место в престижном ВУЗе.

Угрозы другим актерам и ночевки на вокзале

Николай Ерёменко вырос в Витебске, но оставаться там не захотел – решил уехать в Москву и покорить ее. Переезд был нелегким: одно время Николай даже ночевал на Белорусском вокзале, потому что в общежитие его не пускали. Сдаваться и возвращаться домой, не сыграв хотя бы одну роль в кино, он не хотел. Потому терпел такие условия и был готов на многое ради своей цели.

Несмотря на то, что Николай был сыном великого актера и учился во ВГИКе у самого Герасимова, его долго не приглашали сниматься в кино. Тогда он решил действовать твердо и настойчиво. Например, чтобы получить роль лейтенанта Дроздовского в фильме «Горячий снег», он подходил к каждому конкуренту и угрожал физической расправой, если те не откажутся играть. В конце концов, Николая утвердили на роль.

Три семьи и внебрачный ребенок

У актера была официальная жена, с которой они прожили в счастливом, как казалось, браке 25 лет. Позже выяснилось, что Николай все это время жил на две семьи: у него была любовница Татьяна Масленникова, роман с которой длился 20 лет. У них родилась совместная дочь Таня.

Актер жил одну неделю с Верой, другую – с Татьяной. Официальная жена все понимала, но закрывала глаза на измены. Обе женщины терпели такое положение, поскольку не могли представить жизни без Николая. О внебрачной дочери семья Ерёменко узнала лишь на похоронах Николая.

Все 20 лет Масленникова ждала, когда возлюбленный разведется с Верой и узаконит их отношения. И он ушел, правда, не к Татьяне, а к 27-летней помощнице режиссера Людмиле.

Актер, отказывающийся от дублеров

Одна из лучших ролей Николая Ерёменко – старший механик советского судна Сергей Сергеевич в приключенческой картине «Пираты ХХ века» 1979 года.

Этот фильм кинокритики называют первым советским боевиком. Чтобы получить роль, Ерёменко сделал сальто перед режиссером, чем выделил себя среди претендентов. На съемках актеру пришлось выполнять сложные трюки, большую часть из которых он делал без дублеров. Как правило, актерам запрещают выполнять трюки, которые могут причинить вред здоровью, однако Ерёменко настоял, что будет делать их сам.

Съемки были трудными: актеру нужно было нырять по семь часов в день, его били и роняли. Однажды Ерёменко чуть не лишился жизни. Во время сцены, где герой прыгал со скалы на борт корабля, Николай не рассчитал силы и прыгнул в воду в полуметре от судна. Он начал плыть, но понял, что лопасти винтов затягивают его. Чудом ему хватило сил выплыть.

Николай не зря рисковал жизнью. После выхода фильма журнал «Советский экран» назвал Ерёменко лучшим актером 1981 года. Премьера «Пиратов ХХ века» состоялась 14 июля 1980 года. За время проката его посмотрели более 87,6 млн зрителей, а к 1990 году число посмотревших выросло примерно до 120 млн. Фильм стал самым кассовым за историю советского кинопроката.

Сумасшедшие поклонницы

Амплуа обольстителя и героя-любовника стало сопровождать Николая всюду: в 90-х он часто играл в фильмах и сериалах с любовной линией. Поклонницы шли на многое, чтобы получить внимание любимого актера: писали письма с требованиями о свадьбе или придумывали истории о том, что у них с актером есть внебрачный ребенок. Часто в конвертах девушки присылали пряди волос. По словам друзей, Николай коллекционировал эти локоны, и материала ему хватило бы на несколько париков.

Однажды поклонница ворвалась в квартиру Николая и побежала на балкон, чтобы дразнить мужа-ревнивца под окнами. Николай еле выпроводил эту особу.

Предчувствие смерти

Николай Ерёменко-младший и его отец были полными тезками. Несмотря на строгость в воспитании, между ними была тесная связь. Похоронив отца в июне 2000 года, Ерёменко-младший сильно изменился, стал закрытым и отстраненным. Он скрывал переживания и держал эмоции в себе, сваливая все на усталость. К концу жизни Николай начал злоупотреблять алкоголем.

На похоронах отца Ерёменко-младший сказал матери: «Мам, а у нас же батя добрый, он же не заберет меня с собой?». Галина Орлова отмахнулась: «Что ты говоришь? Почему он должен тебя забрать? Он два инфаркта перенес, а ты молодой, сильный, здоровый!».

Меньше, чем через год, у Ерёменко-младшего случился инсульт. Исход был летальным. В последние минуты с ним была его гражданская жена Людмила, та самая помощница режиссера. Актер ушел в 52 года. В последний путь Николая провожала семья, коллеги, множество поклонников и три вдовы.