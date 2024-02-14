Мерфи не любит отвечать на вопросы о своей жизни во время рекламных туров

Я думаю, что это сломанная модель. Она сама по себе такая — всем просто скучно. Как сказала Джоанн Вудворд: «Актёрская игра похожа на секс — просто делай это, не говори об этом». Люди всегда говорили мне: «У него отговорки» или «Он трудный собеседник». Но это не так! Я люблю говорить о работе, об искусстве. Но личные вопросы ни к чему.