Екатерина Молоховская: «Профессия актера очень зависимая»

«Рамблер» пообщался с Екатериной Молоховской, актрисой, известной своими ролями в таких кинокартинах, как «Универ», «Зона комфорта», «Трудные подростки» и прочих известных российских фильмах и сериалах.

© Соцсети

Актриса театра и кино вспомнила, каким было ее боевое крещение, после какой роли она узнала про хейт в соцсетях, и дала совет всем начинающим актерам.

Помните свои первые пробы? Как они прошли?

Если честно, первую роль в кино я получила без проб. Тогда я только поступила в «Щепку», и знакомая кастинг-директор, которая видела меня на экзаменах по актерскому мастерству в Академии Искусств в Минске (я там училась год), просто показала мои фотографии и дала свою рекомендацию режиссеру Алене Званцовой. Так со мной случилась роль в телевизионном фильме «Вакцина», где партнерами были замечательные Дима Мухамадеев, Саша Бухаров и Юля Снигирь. Съемки проходили в Минске и это было мое «боевое крещение».

А вообще я из того поколения актеров, которые распечатывали сотню своих фотографий, на обратной стороне подписывали от руки «Екатерина Молоховская, ВТУ им.Щепкина, 1985 г.р., курс Солнцевой Р.Г., рост 167 вес 54 и номер телефона», звонили в актерский отдел Мосфильма, просили выписать пропуск, приезжали и вперед – стучать в каждый кабинет: «Здравствуйте, можно оставить фотографии?»

Тогда интернет только у избранных был, не было таких возможностей, как сейчас – одним движением руки найти в поиске кастинг-директоров, агентов, пробы. Жили мы совсем в другом мире. Современным молодым актерам в этом плане повезло, я считаю.

Какую, на ваш взгляд, главную ошибку совершают начинающие актеры? Как им этого избежать?

Помню, что в первых работах в кино очень боялась, что делаю что-то не так, стеснялась о чем-то спросить у режиссера или оператора, я ведь уже дипломированная актриса. Но в театральном не учат работе с камерой. Поэтому, например, если мне нужно было плакать в кадре, я рыдала навзрыд и на общем, и на среднем, а когда дело доходило до крупного плана, слез уже почти не оставалось. Не нужно бояться задавать уточняющие вопросы, наблюдать за старшими коллегами и «мотать на ус», что называется.

Екатерина, расскажите, что вы чувствовали, когда узнали, что вас впервые утвердили на роль?

Я подумала: «Неужели мне за это еще и деньги заплатят?» (смеется)

Как готовились к предстоящим съемкам?

Читала сценарий, делала разбор роли, слова учила – все, как полагается.

Можете поделиться секретом, как взять себя в руки и показать весь свой потенциал на съемочной площадке?

Самое главное – прийти на площадку подготовленным. Знать материал, выучить текст, если есть вопросы или предложения по персонажу, конкретным сценам, обговорить эти моменты заранее с режиссером. А дальше все – выдохнуть и довериться ему.

Есть ли у вас какой-нибудь ритуал, который вы совершаете прежде, чем войти в кадр? Какой?

Выключаю звук на мобильном телефоне.

Что в работе актера, на ваш взгляд, сложнее всего?

Ожидание. В жизни каждого актера, думаю, бывали моменты «тишины». Это очень мучительное состояние, которое чаще всего приводит к потере уверенности в себе. Профессия актера очень зависит от многих людей и обстоятельств.

Роль в какой картине сильнее всего на вас повлияла? Почему?

Конечно, Варя из «Универа» – именно после нее меня начали узнавать на улицах и обниматься, и я впервые узнала, что такое «хейт» в соцсетях.

Как думаете, с какой сыгранной героиней у вас больше всего сходства? Почему?

В каждой героине есть что-то от меня, я же примеряюсь, размышляю, анализирую, если бы я была в данной ситуации, как бы отреагировала на то или иное событие… Но дальше в силу вступает сценарий, прописанные реплики, и действия диктует персонаж, его логика, под которую я подстраиваюсь. Поэтому в каждой роли – симбиоз Кати Молоховской и детищ сценаристов.

Какая роль далась вам сложнее всего и почему?

Сложнее всего даются роли в театре, потому что процесс репетиций и выпуска спектакля долгий и проходит он «в поисках». Но за это я и люблю театр! Там все очень живое и настоящее. Театр – истинное творчество.

А в каком амплуа вам было бы интересно попробовать себя?

Мне интересно все! Я еще не играла в экшене, с удовольствием побегала бы с пистолетом за плохишами, а еще лучше сама бы была этим плохишом (смеется). Трюки разные, борьба, взрывы! Ух!

Какой бы совет вы дали молодежи, которая хочет построить свою карьеру в актерстве?

Сто раз подумайте. А, если не передумали, советую получить какое-то образование, которое сможет вас прокормить. И только после бросайтесь в актерский омут.

Три лучшие книги об актерстве

1. Станиславский «Работа актера над собой»

2. Топорков «Станиславский на репетиции»

3. М. Чехов «О технике актера»

Три лучших фильма о кино