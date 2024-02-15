Влюблённые Артур и Харли — на трёх свежих кадрах из «Джокера 2»

Режиссёр фильма «Джокер 2» Тодд Филлипс опубликовал в честь Дня святого Валентина три свежих кадра из ленты. На них можно увидеть Артура в исполнении Хоакина Феникса и Харли Квинн, которую сыграла Леди Гага.

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Также на кадрах видно, что, похоже, часть картины будет чёрно-белой. Или же эти фото специально отредактировали в таком стиле. Один из кадров цветной.

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Сюжет продолжит события «Джокера» и расскажет о знакомстве Артура с Харлин Квинзель, которая сначала лечила своего пациента, а потом влюбилась в него.

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