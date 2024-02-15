Дакота Джонсон хотела бы сыграть в продолжении фильма «Мадам Паутина»

Вчера состоялась мировая премьера фильма «Мадам Паутина». Судя по отзывам, у Sony Pictures получилось что-то вроде «Морбиуса» с его плохим сюжетом, не цепляющими персонажами, скучными диалогами и прочим. Несмотря на это, Дакота Джонсон, сыгравшая в ленте главную роль, с радостью бы вернулась к своей героине в потенциальном сиквеле.

Актриса подчеркнула, что заинтересована в возвращении к роли. Вопрос лишь в том, получит ли картина продолжение. Этого пока не знает даже Джонсон.

Если они хотят, чтобы я вернулась, то я определённо вернусь. Но пока я понятия не имею, что нас ждёт.