Умерла актриса «мыльных опер» Алетта Безуиденхут

13 февраля ушла из жизни Алетта Безуиденхут.

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Безуиденхут - южноафриканская актриса, режиссер и сценарист кенийского происхождения. Экранный дебют - середина 1970-х, снималась в кино, сериалах и "мыльных операх", играла в театре.

В фильмографии - три десятка проектов: "Вестгейт", "Пленница", "Голый", "Волшебство", "Чистая кровь", "Преступление господина Стила", "Ложка", "Кольцо Нибелуенгов" с Кристанной Локен и Джулианом Сэндсом.

Трижды была замужем, в том числе за актером и режиссером Тертиусом Мейнтьесом.

Об уходе артистки сообщает министр культуры и спорта Западно-Капской провинции ЮАР. В некрологе отмечено, что покойная была "корифеем театра Южной Африки".