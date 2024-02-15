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Умер заслуженный артист России Борис Лавин

Скончался легендарный советский российский артист Борис Лавин.

Умер заслуженный артист России Борис Лавин
© Российская Газета

Как сообщает сегодня профильный ресурс, Борис Тэвэльевич ушел 11 февраля на 83-м году жизни.

Лавин, родившийся в 1941-м, - выпускник ГУЦЭИ 1962 года, знаменитый отечественный акробат.

Силовая пара Борис Лавин и Владимир Канарский - лауреаты всесоюзных и международных конкурсов, обладатели многочисленных призов и наград, заслуженные артисты РСФСР.

"Светлая память о потрясающем артисте и замечательном человеке, навсегда останется в наших сердцах", - сказано в некрологе.

Причина смерти не называется.

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