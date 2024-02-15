Умер заслуженный артист России Борис Лавин
Скончался легендарный советский российский артист Борис Лавин.
Как сообщает сегодня профильный ресурс, Борис Тэвэльевич ушел 11 февраля на 83-м году жизни.
Лавин, родившийся в 1941-м, - выпускник ГУЦЭИ 1962 года, знаменитый отечественный акробат.
Силовая пара Борис Лавин и Владимир Канарский - лауреаты всесоюзных и международных конкурсов, обладатели многочисленных призов и наград, заслуженные артисты РСФСР.
"Светлая память о потрясающем артисте и замечательном человеке, навсегда останется в наших сердцах", - сказано в некрологе.
Причина смерти не называется.