Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова приедет в Россию

Фанатки турецких сериалов, ликуйте: звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит возвращается в Россию! В прошлый раз актер приезжал в 2022 году и вызвал такой ажиотаж среди поклонниц, что на фан-встрече в Москве к нему было не подобраться. Тогда приблизиться к Бураку и сделать с ним селфи удалось разве что Ольге Бузовой, но в этом году шансы растут: Озчивит посетит Москву и Санкт-Петербург.

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В Россию Бурак возвращается не ради повторной встречи с Ольгой. Он примет участие в концертах турецкой музыки — не народных мелодий, а узнаваемых с первых нот композиций из сериалов «Постучись в мою дверь» и «Зимородок». Актер, как выяснил Super, расскажет про съемки проектов и заодно ответит на вопросы о карьере и личной жизни.