Актриса Ронан рассказала о своей роли борющейся с алкоголизмом женщины

«Мы хотели снять кино не только о выздоравливающей девушке, но кино, где все мучения, страдания, отчаяние страдающей от алкоголизма женщины не будут связаны с ее отношениями с мужчиной. Можно даже убрать оттуда элемент зависимости, и история будет работать - она о жизни женщины, которой исполняется 30 и которой приходится пересматривать свою жизнь как никогда», - объяснила 29-летняя Ронан.