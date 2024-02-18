Голливудский актер Джон Траволта отмечает 70-летие. Коллеги по цеху дали ему прозвище Нуриев в честь легендарного советского, британского и французского артиста балета.

© Кадр из фильма "Ядовитая роза"

Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в американском городе Энглвуд (штат Нью-Джерси). Отец будущей звезды был игроком в американский футбол, а мать – певицей и актрисой. Траволта в 16 лет оставил школу, решив стать актером. Он принимал участие в театральных постановках, снимался в телесериалах, самым известным из них стал ситком «Добро пожаловать назад, Коттер».Дебют Траволты в кино состоялся в 1975 году, актер исполнил роль второго плана в фильме ужасов «Адский дождь». Узнаваем он стал после выхода мистического триллера «Кэрри». Через два года Траволта снялся в роли танцора в музыкальном фильме «Лихорадка субботнего вечера». Лента получила огромный успех и принесла Траволте номинацию на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Новый виток популярности произошел в 1994 году после выхода в прокат фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», в которой Траволта сыграл гангстера. Картина принесла ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус», БАФТА и премию Гильдии киноактеров США.