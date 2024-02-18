Джон Траволта отмечает 70-летие
Голливудский актер Джон Траволта отмечает 70-летие. Коллеги по цеху дали ему прозвище Нуриев в честь легендарного советского, британского и французского артиста балета.
Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в американском городе Энглвуд (штат Нью-Джерси). Отец будущей звезды был игроком в американский футбол, а мать – певицей и актрисой. Траволта в 16 лет оставил школу, решив стать актером. Он принимал участие в театральных постановках, снимался в телесериалах, самым известным из них стал ситком «Добро пожаловать назад, Коттер».Дебют Траволты в кино состоялся в 1975 году, актер исполнил роль второго плана в фильме ужасов «Адский дождь». Узнаваем он стал после выхода мистического триллера «Кэрри». Через два года Траволта снялся в роли танцора в музыкальном фильме «Лихорадка субботнего вечера». Лента получила огромный успех и принесла Траволте номинацию на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Новый виток популярности произошел в 1994 году после выхода в прокат фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», в которой Траволта сыграл гангстера. Картина принесла ему номинации на «Оскар», «Золотой глобус», БАФТА и премию Гильдии киноактеров США.
Всего на счету Джона Траволты более 60 ролей в кино и порядка 20 на телевидении. Среди известных фильмов с его участием – «Достать коротышку», «Сломанная стрела», «Без лица», «Основные цвета», «Генеральская дочь», «Пароль «Рыба-меч», «Команда 49: Огненная лестница», «Будь круче!», Реальные кабаны», «Из Парижа с любовью», «Особо опасны», «Фальсификатор» и другие. В 1985 году была открыта звезда актера на «Алее славы» в Голливуде.
Джон Траволта был женат на актрисе Келли Престон с 1991 года и до ее смерти в 2020 году. У него двое детей – дочь Элла и сын Бенджамин, старший сын Джетт погиб в возрасте 16 лет в результате несчастного случая. Траволта имеет лицензию пилота, имеет в собственности несколько самолетов. Также он активно занимается благотворительностью.