Камерон Монахэн — о том, чтобы сыграть Кэла Кестиса в кино

Во время FanExpo в Ванкувере актёр Камерон Монахэн поговорил про Кэла Кестиса — своего героя, которого он играет во франшизе Star Wars Jedi от Respawn и EA. Актёр в очередной раз подчеркнул, что хотел бы сыграть персонажа в кино или сериале.

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По словам Монахэна, если и удастся показать Кэла в кино, то у него должна быть значимая роль, которая будет развивать персонажа.

Интерес у меня, конечно, есть. Это должно быть правильно. Под этим я подразумеваю, что это должно каким-то образом продолжить историю или развивать персонажа. Я не хочу, чтобы он просто бессмысленно находился там. В этом определённо должен быть смысл.