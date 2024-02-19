Умер актер из «‎Санта-Барбары»‎ Жозе Пинту

15 февраля, ровно через месяц после своего 95-летия, скончался Жозе Пинту, актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер" с фильмографией под сотню пунктов.

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Пинту родился в 1929 году. На сцене - с начала 1960-х, с дебюта в любительском театре, на экране - с начала 1970-х.

В портфолио актера проекты "Барбара" и "Санта-Барбара" (португальский сериал 2015-2016 годов), "Холодная земля", "Путешествие к началу мира", "Траффик", "Черный пляж", "Дурная кровь", "Инспектор Макс", "Фаталист".

На его счету несколько национальных наград.

Информация об уходе ветерана появилась на его аккаунте в соцсети. Отмечено, что актер ушел "мирно" в своем доме.