Уход в монастырь, смерть мужа, потеря ребенка: где сейчас Ирина Муравьева

Народная артистка РФ Ирина Муравьева после смерти мужа поставила свою жизнь на паузу, ходили слухи, что актриса даже ушла в монастырь. Как Муравьева справилась с трагедией, что известно о ее личной жизни, как она сейчас живет?

Что известно о личной жизни Ирины Муравьевой

Единственной любовью актрисы был режиссер Леонид Эйдлин, с которым она познакомилась в 1972 году. Уже в 1973 году пара поженилась, а в 1975-м у них родился первый сын Даниил.

В 1981 году Муравьева принимала участие в съемках фильма-мюзикла «Карнавал», которые закончились для нее трагически. В момент работы над картиной актриса была беременна, но сама вызывалась исполнять все трюки в фильме.

«Во время катания на коньках Ира получила травму, в результате чего потеряла ребёнка. Конечно, очень переживала. Я ей сказала: „Не переживай! В твоей жизни будет много радости и много счастья“», — рассказывала актриса Екатерина Жемчужная «Экспресс-газете».

В 1983 году на свет появился второй сын Муравьевой Евгений. Когда дети подросли, они стали проявлять интерес к кино. Вместе с мамой сыновья снялись в сериале «С новым счастьем».

«Из-за денег мы не могли позволить себе нанимать им нянек, поэтому сидели с ними дома с мужем по очереди. Порой отказывались от каких-то предложений в кино, если нужно было уезжать из города. Для своих сыновей я прежде всего мама, а не актриса. Прихожу домой, и мне никто не аплодирует, все ждут, когда накормлю ужином. Я не заставляла детей ходить на мои театральные премьеры, не говорила им: „Сегодня у вашей мамы спектакль. Идем и мучаемся“», — делилась в Муравьева в интервью «Собеседнику».

Старший сын Муравьевой Даниил сначала окончил юридический факультет, а затем уехал учиться актерскому мастерству во Францию на курсы Ecole d’Art de Blois и Ateliers Acteurstudio. Младший сын актрисы Евгений окончил продюсерский факультет ГИТИСа, занялся бизнесом и открыл свой ресторан в 2017 году. Наследники звезды подарили ей внуков Ивана и Леонида.

Эйдлин ушел из жизни в 2014 году. У режиссера случился инсульт — врачи боролись за его жизни больше двух недель, но сердце не выдержало. Смерть супруга стала тяжелым ударом для актрисы.

Правда ли, что Муравьева уходила в монастырь

После смерти супруга Муравьева перестала появляться на ТВ и светских мероприятиях, это спровоцировало слухи, что она могла уйти в монастырь. Портал «Правда.ру» писал, что актриса «с головой ушла в веру и практически полностью изменила свои взгляды на жизнь».

«А что нас чаще всего приводит в храм? Болезни, страдания, душевные муки. <...> Вот и меня к Богу привела скорбь и щемящая пустота внутри», — цитировал портал звезду «Карнавальной ночи».

Причиной, о которой говорила Муравьева, могла быть болезнь, подорвавшая здоровье всенародной любимицы, сообщал «Татар-информ». По словам источника из окружения Муравьевой, у нее диагностировали серьезное заболевание сосудов, облегчение она находит лишь на службе в храме.

Малый театр, в котором служит актриса, опровергал информацию об уходе артистки в монастырь. Сама артистка также отвергла сплетни, сказав, что поклонники никак не могут забыть ее убедительный образ в фильме «Спас под березами» 2003 года.

Где сейчас Ирина Муравьева

В 2024 году актриса продолжает играть в Малом театре в спектаклях «Женитьба» и «Восемь любящих женщин», а также нередко приезжает в разные города России с Сергеем Никоненко с антрепризой «Не в свои сани не садись».