Звезда Болливуда Ритурадж Сингх умер в больнице от остановки сердца
В возрасте 59 лет умер Ритурадж Сингх, индийский актер театра, кино и ТВ.
Сингх скончался 19 февраля в госпитале Мумбаи, где проходил лечение от проблем, связанных с заболеванием поджелудочной железы.
Некролог 20 февраля публикует Indian Express - со ссылкой на друзей и коллег артиста. Причиной смерти названа остановка сердца. Все траурные церемонии запланированы на завтра - утром тело исполнителя кремируют, подтвердила его семья.
Отмечено, что актер был госпитализирован две недели назад. Почувствовав себя лучше, вернулся домой, но 19-го состояние Сингха вновь обострилось, и его спешно увезли в больницу.
Ритурадж Сингх Чандрават родился в 1964 году. Образование получил в Дели. Некоторое время жил в США. В 1993-м обосновался в Мумбаи. Актерскую карьеру начал на сцене в Дели.
Снимался с конца 1980-х, в портфолио - десятки фильмов, сериалов, "мыльных опер" и веб-проектов: "Полиция Индии", "Суд", "Сделано на небесах", "Инспектор уголовного розыска", "Вечеринка у Китти", "Ты, я и призрак".