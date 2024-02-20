Звезда Болливуда Ритурадж Сингх умер в больнице от остановки сердца

В возрасте 59 лет умер Ритурадж Сингх, индийский актер театра, кино и ТВ.

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Сингх скончался 19 февраля в госпитале Мумбаи, где проходил лечение от проблем, связанных с заболеванием поджелудочной железы.

Некролог 20 февраля публикует Indian Express - со ссылкой на друзей и коллег артиста. Причиной смерти названа остановка сердца. Все траурные церемонии запланированы на завтра - утром тело исполнителя кремируют, подтвердила его семья.

Отмечено, что актер был госпитализирован две недели назад. Почувствовав себя лучше, вернулся домой, но 19-го состояние Сингха вновь обострилось, и его спешно увезли в больницу.

Ритурадж Сингх Чандрават родился в 1964 году. Образование получил в Дели. Некоторое время жил в США. В 1993-м обосновался в Мумбаи. Актерскую карьеру начал на сцене в Дели.