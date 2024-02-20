Умерла принцесса-актриса из "Друзей" Ира фон Фюрстенберг

Ушла из жизни Ира фон Фюрстенберг, светская львица, актриса кино и ТВ, дизайнер и продюсер.

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Принцесса Вирджиния Каролина Тереза Панкратия Гальдина цу Фюрстенберг, более известная под сокращенным именем Ира фон Фюрстенберг, родилась в Риме в 1940 году в семье принца Тассило цу Фюстенберга и его первой жены. Ее род крайне кудряв и пышен на титулы.

Сниматься начала в 1960-х: "Бесподобный", "Тайна в золотых чулках", "Я убил Распутина", "Прожигательница жизни 70", "Пять кукол для августовской луны" Бавы, "Любовницы Дон Жуана", "Злые пальцы" с Франко Неро, "Друзья" 1973 года - с ним же, "Человек эротичный" - всего три десятка предприятий. По большей части ее фильмография - узкокультовые бимувиз.

Работала менеджером по связям с общественностью модельера Валентино. Вела музыкальный фестиваль в Сан-Ремо в 1970-м.

Дважды была замужем. Первый cупруг, за которого она вышла замуж в Венеции в 1955-м, - принц Альфонсо Гогенлоэ-Лангенбургский. На момент свадьбы невесте было пятнадцать лет, жениху - 31 год. Они развелись в 1960-м, а в 1969 году этот брак был аннулирован церковью. У них родились двое детей.

Их сын принц Кристоф Викторио "Кико" Эгон Умберто умер в 2006-м от полиорганной недостаточности через несколько дней после заключения в тюрьму в Бангкоке. Известно, что его здоровье было ослаблено после процедур похудения в тайском оздоровительном центре. Принц Хубертус "Хуби" Рудольф - музыкант и фотограф, входивший в олимпийскую сборную Мексики по горнолыжному спорту семь раз - начиная с 1984-го.