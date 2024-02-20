Марго Робби пришлось носить парики во время съемок фильма "Барби", чтобы соответствовать яркому и экстравагантному образу куклы. Как известно, Барби славится своими длинными светлыми локонами, которые являются ее визитной карточкой на протяжении десятилетий.

Однако естественные волосы Марго значительно темнее и короче тех, которые ассоциируются с Барби. Поэтому актрисе и создателям фильма пришлось пойти на хитрость с париками. Это позволило Марго как можно точнее воплотить образ легендарной куклы, не прибегая к изменению натурального цвета волос.

Ношение париков также диктовалось необходимостью часто менять причёски Барби для разных сцен. Использование париков позволило экспериментировать с имиджем персонажа, не повреждая настоящие волосы Марго Робби.