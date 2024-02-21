Звезде «Великолепного века» подарили матрешку и шапку-ушанку

Турецкому актеру Бураку Озчивиту подарили матрешку с изображениями артиста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Подарок актеру был вручен во время встречи с поклонниками в Москве. Также Озчивит получил шапку-ушанку. По словам ведущего, она пригодится актеру, чтобы не замерзнуть в России.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Великолепный век» во время встречи с поклонниками спел русскую народную песню «Калинка».