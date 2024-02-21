Аня Пересильд получает страшные сообщения после съемок «Слова пацана»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» изменил жизнь всех актеров, которые поучаствовали в этом проекте. Молодые и в какой-то степени неопытные ребята получили бешеную популярность, с которой теперь им приходится учиться жить. Для кого-то это праздник, кто-то не терпит навязчивости поклонников, а кто-то успел разглядеть 2 стороны медали.

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Анна Пересильд, например, испытывает счастье и гордость за свой успех, но в некоторые моменты ей становится страшно, ведь люди порой позволяют себе подойти слишком близко, отправляют сообщения с текстами пугающего характера, присылают видео и звонят. Иногда Ане кажется, что за ней устраивают настоящее преследование и мысли об отсутствии безопасности ее тревожат.

«Мне иногда пишут страшные сообщения: „Стою у твоего дома, жду тебя“. А я же еще маленькая девочка — это неприятно, мягко говоря. Некоторые звонят в три часа ночи…» — говорит дочь популярной актрисы.