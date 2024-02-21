Умер актер из «Крепкого орешка-2» Тони Гэниос

Американский актер Тони Гэниос умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

© Кадр из фильма "Крепкий орешек"

Скончался актер из сериала «Твин Пикс» Дон Мюррей

По данным издания, артист ушел из жизни 18 февраля. Днем ранее Гэниоса госпитализировали с тяжелой инфекцией и экстренно прооперировали, однако позже он скончался от сердечного приступа. Кроме того, известно, что у артиста диагностировали полиорганную недостаточность.