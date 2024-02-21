Умерла советская актриса Александра Марусич

Ушла из жизни советская актриса театра и кино Александра Евгеньевна Марусич.

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Александра Марусич родилась в 1952 году в городе Реж Свердловской области. В 1974-м окончила Свердловское театральное училище. С середины 1970-х - актриса Государственного национального русского театра драмы в Бишкеке (на тот момент - Фрунзе), где прослужила без малого полвека.

В числе театральных работ - Бьянка из "Укрощения строптивой" Шекспира, роли в постановках "Бравый солдат Швейк" и "Когда спящий проснется", Надежда Антоновна в "Бешеных деньгах" Островского, Капитолина в "Живи и помни", "Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано!" Радзинского - всего порядка пятидесяти образов.

В 2008-м Марусич снялась в "Песне южных морей" - драме, над которой работали студии России, Франции, Германии, Казахстана и Киргизии.