Умер снявшийся в 110 фильмах и сериалах французский актер Ролан Бертен

Бертен начал артистическую карьеру в небольшой театральной труппе в 1955 году, на экране дебютировал в 1970-м. К моменту, когда Бертен сыграл свою последнюю роль - в "Веке Мопассана" в 2010-м, его послужной список насчитывал чуть более 110 пунктов.