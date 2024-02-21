Умер снявшийся в 110 фильмах и сериалах французский актер Ролан Бертен
Ушел из жизни Ролан Бертен, французский комик, актер театра, кино и телевидения.
Бертен начал артистическую карьеру в небольшой театральной труппе в 1955 году, на экране дебютировал в 1970-м. К моменту, когда Бертен сыграл свою последнюю роль - в "Веке Мопассана" в 2010-м, его послужной список насчитывал чуть более 110 пунктов.
Ролан Бертен родился 16 ноября 1930 года в Париже, умер 19 февраля в Пон-л'Аббе. Некоторые базы данных указывают днем смерти артиста 19 января, но это ошибка.
Про уход плодовитого актера 20 февраля сообщила Le Telegramme. Причины смерти - "естественные".
В числе проектов из портфолио Ролана Бертена - "Растиньяк", "Жизнь Галилея", "Я, генерал де Голль", "Сирано де Бержерак" с Депардье и Пересом, "Скарлатина", "Пер Гюнт", "Сестры Бронте", "Комиссар Мулен", "Новые приключения Видока".