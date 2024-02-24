Стала известна причина расставания Тома Круза с русской подругой

Том Круз "охладил отношения" с Эльсиной Хайровой, но, как сообщает Page Six, приложение к газете The New York Post, звезда Голливуда и российская светская львица до сих пор поддерживают контакты.

© Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

"Том чувствовал, что события развиваются слишком быстро, особенно в средствах массовой информации", - сказал собеседник издания об отношениях, добавив, что поэтому "он охладил ситуацию, но они все еще на связи".

Инсайдер также сообщил, что "Том хочет не торопиться с кем бы то ни было, поскольку он чувствует, что несколько его бывших обожгли его". Источник пояснил, что Круз хотел сохранить роман более приватным. По сообщениям, их пути разошлись после того, как СМИ рассказали о том, что Хайрова недавно стала официальной девушкой Круза и он даже встречался с ее детьми.

Собеседник сообщил, что "дверь не закрыта полностью".

"Некоторые из знакомых Тома говорят, что все кончено, но с Крузом никогда не знаешь, как это произойдет", - добавил он. Впрочем, у Хайровой тоже есть "собственное состояние, которое позволяет ей делать все, что ей заблагорассудится".

О том, что 61-летний Круз завязал романтические отношения с разведенной 36-летней миллионершей стало известно в декабре после того, как пара пообщалась на вечеринке в Лондоне. С тех пор они проводили много времени вместе. По информации издания The Sun, которое впервые сообщило о расставании пары, "между ними нет никаких обид, а для Тома их отношения просто исчерпали себя". Источники заявили газете, что Круз хочет, чтобы они остались друзьями, поскольку они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

"Было бы неловко закончить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись друг с другом в лифте", - рассказал изданию источник.